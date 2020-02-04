قلق داخل برشلونة بسبب ليونيل ميسي

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المصريون

كشفت شبكة «ESPN» الأمريكية، أن النجم ليونيل ميسي صانع ألعاب الفريق الكتالوني والمنتخب الأرجنتيني تعرض لإصابة في عضلة الفخذ اليسرى منذ فترة طويلة، ورغم ذلك يواصل اللعب لعدم وجود خيارات في خط هجوم الفريق الكتالوني خاصة بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

وأضافت الشبكة أنه على الرغم من عدم جاهزيته من الناحية البدنية إلا أن أداء ميسي لم يتأثر كثيرا، فاللاعب صنع هدفي إنسو فاتي في مباراة الفريق أمام ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإسباني والتي انتهت بنتيجة 2/1 .

وذكرت الشبكة، إن المشكلة ليست كبيرة لكن يجب التعامل معها بعناية، مشيرًا إلى أن التغيير الذي طرأ علي طريقة تدريبات الفريق منذ يناير الماضي بعد التعاقد مع كيكي سيتين كان له تأثرًا سلبيًا على إدارة الأزمة بالنسبة ليونيل ميسي.

وأضاف: "الجلسات التدريبية مختلفة وبعض التدريبات أكثر كثافة، بعض اللاعبين يشعرون بقليل من الإعياء وعندها يمكن أن يظهر الألم".

وسيواجه كيكي أزمة كبيرة في تشكيلة الفريق إذا غاب ميسي عن الفريق بسبب قلة الخيارات المتاحة في التشكيل في الفترة الحالية، حيث سيغيب الأوروجوياني لويس سواريز سيغيب حتى مايو المقبل بالإضافة إلى إصابة عثمان ديمبلي الطويلة.

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