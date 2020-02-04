» حقيقة انتحار زوجة «كوبي براينت»

04 فبراير 2020 - 08:30 م

ترددت أنباء عن انتحار أسطورة كرة السلة كوبي براينت، بعد أيام من مقتل زوجها في تحطم المروحية الذي أدى إلى أيضًا إلى مقتل ابنتها، وسبعة آخرين يوم الأحد قبل الماضي.

ونشرت الشائعات حول وفاة "فانيسيا" (37 عامًا) في مقطع فيديو لمستخدم يدعى "آشير محمد" على موقع "يوتيوب"، الأمر الذي نفاه موقع " سنوبس" المتخصص في كشف الشائعات.

كما تم تلفيق تقرير منسوب إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تضمن مقطعًا موجزًا ??لمذيع "فوكس نيوز" نيل كافوتو حول الشائعة ذاتها.

وأكد موقع "سنوبس"، أن أرملة "كوبي" لم تتخلص من حياتها وفق ما زعم، وأشار إلى أن ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح.

وقال: "لم يكن تقريرًا إخباريًا حقيقيًا. لقد كان مجرد خدعة مصممة للاستفادة من وفاة نجم الدوري الأمريكي للمحترفين وابنته، جيانا". كما كذب أيضًا التقرير الملفق المنسوب إلى "بي بي سي" والمتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت "فانيسا" نشرت قبل أيام على "انستجرام" صورة عائلية، وعلقت قائلة إنها "محطَّمة تماما" وإن "الكلمات لا تسعفها لوصف آلامها".

وأنجب براينت وفانيسا أربع فتيات إحداهن جيانا التي قتلت في الحادث ولم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها.

ولم تعلن أي تفاصيل حتى الآن حول ترتيبات تشييع جثمان براينت وابنته.

ووقع الحادث غربي لوس أنجلوس، بينما كان براينت في طريقه لتدريب فريق كرة السلة الذي تلعب فيه ابنته في بطولة محلية للشباب في أكاديمية مامبا سبورتس.

وقالت "فانيسا": "نحن منهارون تماما بسبب هذه الخسارة المفاجئة لزوجي الحبيب كوبي الذي كان أبًا رائعًا لأطفالنا، وابنتي الجميلة جيانا، التي كانت بنتا مُحبّة ورصينة ورائعة، وأختًا مدهشة لـ نتاليا، وبيانكا، وكابري".

وأضافت: "أتمنى لو ظلا معنا هنا للأبد. كانا هبتين جميلتين أُخذا منا سريعًا. لا أعلم ما تخبئه لنا الأيام، وكم هو مستحيل أن أتخيل الحياة بدونهما".

كما توجهت فانيسا بالشكر لكل من ساندها بالدعم، وأعلنت تدشين صندوق لمساعدة العائلات الأخرى التي تضررت من الحادث.

وكان من بين الضحايا قائد الطائرة، وفتاتان أخريان في الثالثة عشرة من العمر كانتا مشاركتين في البطولة، وثلاثة من أقاربهما، ومدرب آخر.

وحصد براينت بطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خمس مرات مع فريقه، لوس أنجليس ليكرز، وتقلد ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين.

وبعد اللعب لمدة عشرين عامًا مع الفريق، تقاعد براينت في أبريل 2016.