الدولار بـ15 جنيهًا في هذا الموعد

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بلومبرج

الدولار

الجنيه

نشات الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية يشيد باستمرار تحسن الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مؤكدة أنه أحد أفضل العملات أداءًا خلال عام 2019.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي أرجع ذلك إلى أن هناك تدفقات دولارية قدرها 1.7 مليار دولار للبنوك المحلية، وهذا يعني أن الدولار عاد لموضع الطبيعي بعد أن تحول من عملة لسلعة يباع ويشترى خلال فترة الفوضى.

وتابع، أن هناك توقعات للخبراء بانخفاض سعر الدولار لـ 15.35 جنيه نهاية 2020، مخاطبًا من وصفهم بمخزني الدولار: " تعاملوا مع الدولار على أنه عملة وليس مخزن أو سلعة".


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