» بالفيديو.. ضبط ملثم تحرش بسيدة فى السعودية

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السعودية

تحرش

ملثم

ألقت الشرطة السعودية القبض على شخص ملثم تحرش بامرأة بأحد الأسواق بمحافظة وادي الدواسر

وكان فيديو قد تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا ملثمًا وهو يتحرش بإمرأة بأحد الأسواق بمحافظة وادي الدواسر.

وقال متحدث شرطة منطقة الرياض، إن نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من كشف هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر) وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.


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