داعية يعلق على حرمة قراءة القرآن في العزاء

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علق الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، على سؤال متصل جاء فيه، إن هناك من يقول بأن قراءة القرآن في سرادقات العزاء حرام والمشايخ الذين يقرؤون القرآن بالعزاء، يأكلون أموالا حراما هم وأبناؤهم، فما حقيقة ذلك، وهل هذا يعتبر سبا لقراء القرآن الكريم؟".

وقال "جلال"، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، إن هذه الدعوات الباطلة والشاذة التي بدون علم، نرد عليها بالقول إن الأصل في الشريعة الإسلامية في الأشياء الإباحة ما لم يرد تحريم بنص".

وأكد الداعية الإسلامي، أنه لم يرد نص بتحريم قراءة القرآن في سرادقات العزاء، لذا يدخل في دائرة المباح، والذي تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمندوب والمستحب والمكروه والحرام، مشيرًا إلى أن قراءة القرآن في العزاء من الأفعال المستحبة، مستدلًا على ذلك بقول الرسول –صلى الله عليه وسلم- " إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتم عَلَيْهِ أَجْراَ كِتَاب الله".


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