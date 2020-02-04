  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القاهرة

غير مستقر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السعودية

استنفار في السعودية بعد تفشي فيروس خطير ومخاوف في مصر

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

الدولار بـ15 جنيهًا في هذا الموعد

وزيرة الصحة

وزير الصحة تكشف تفاصيل ملحمة الـ48 ساعة

تركى ال الشيخ

مفاجأة تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي

أرشيفية

تفشي سلالة خطيرة من "إنفلونزا الطيور" بالسعودية

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

عدنان بوسطجي

العثور على سفير السعودية بنيجريا ميتًا داخل غرفته

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" يعلن عن جائزة يتمناها أن تصبح الأبرز عالميًا

اكرامى

مفاجأة قد تقلب الموازين بشأن رحيل «إكرامي» عن الأهلي

"الديهي" يوجه رسالة للعالم بشأن جيش مصر: احذروا

آخر الأخبار

الجيش المصري
الجيش المصري
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

ليفربول يوجه رسالة لـ "صلاح" بعد تألقه

#

نشأت الديهي: لا يوجد في مصر سجين سياسي واحد

#

رسالة عاجلة للرئيس بشأن مفاوضات سد النهضة

#

بابا الفاتيكان يوجه رسالة للعالم من هذا المكان

الجيش المصري

الديهى

التاسع

عالميا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش المصري يحتل المرتبة التاسعة عالميًا لأول مرة، في أحدث تقرير لموقع جلوبال فاير باور، المختص بتصنيفات الجيوش عالميا عن قائمة 2020 لأهم جيوش العالم، متفوقًا على تركيا وإيران وإسرائيل، معقبًا: "أشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الانجاز التاريخي غير المسبوق وبهذه المؤسسة المنضبطة التي تقوم بكافة المهام بشكل دقيق لا مساحة فيه لأي خطأ".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن الجيش المصري عمود خيمة هذا الوطن، وأصبح جيش به حيوية ونشاط، ويشارك في بناء الوطن، مشددًا على أن الجيش المصري بتسليحه وتدريباته وعتاده وتاريخه حل في المركز التاسع بين جيوش العالم، مضيفًا: "أن هذا يعني أن الجيش المصري أقوي من الجيش التركي والإيراني والإسرائيلي، وهم القوى الكبرى في الإقليم".

وتابع، أن الجيش المصري لديه قاعدتين عسكريتين ليس لهم مثيل في العالم، قاعدة شمالية غربية لحماية حدود مصر الغربية والشمالية، والقاعدة الجنوبية لمجابهة القرصنة وحماية الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، منوهًا بأن تسليح الجيش المصري أصبح الآن يعتمد على تنويع مصادر السلاح والتدريب.

ووجه رسالة للعالم والإقليم: "احذروا جيش مصر للدفاع عن الأمن القومي المصري، جيش مصر لم يكن يومًا للهجوم"، مؤكدً أن قوة هذا الجيش هي التي حمت هذا الوطن من التفتت، وحمت هذه الأمة من التشرذم، فهذا الجيش هو الأقوى على الإطلاق على مستوى إفريقيا والشرق الأول، ويحتل المرتبة الأولى عالميًا في عقيدته القتالية، فهو لا يؤجر ولا يستأجر ولا يضم مرتزقة، فهو جيش وطني ولاءه للشعب.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تراجع كبير في سعر الذهب.. والدولار يستقر
» حقيقة انتحار زوجة «كوبي براينت»
» بالفيديو.. ضبط ملثم تحرش بسيدة فى السعودية
» مسعود أوزيل مُهدد بالقتل والاعتداء على والدته
» تفشي سلالة خطيرة من "إنفلونزا الطيور" بالسعودية
» "الديهي" يوجه رسالة للعالم بشأن جيش مصر: احذروا
» مفاجآت جديدة يكشفها حكم مباراة الهلال والأهلي
» الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بأراضي الاحتلال بعد 67
» فضيحة: راتبه 15 مليون جنيه.. ويسرق السندوتشات!
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا و8 قرارات
» مفاجأة قد تقلب الموازين بشأن رحيل «إكرامي» عن الأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة