  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القاهرة

غير مستقر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السعودية

استنفار في السعودية بعد تفشي فيروس خطير ومخاوف في مصر

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

الدولار بـ15 جنيهًا في هذا الموعد

وزيرة الصحة

وزير الصحة تكشف تفاصيل ملحمة الـ48 ساعة

تركى ال الشيخ

مفاجأة تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي

أرشيفية

تفشي سلالة خطيرة من "إنفلونزا الطيور" بالسعودية

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

عدنان بوسطجي

العثور على سفير السعودية بنيجريا ميتًا داخل غرفته

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" يعلن عن جائزة يتمناها أن تصبح الأبرز عالميًا

اكرامى

مفاجأة قد تقلب الموازين بشأن رحيل «إكرامي» عن الأهلي

مسعود أوزيل مُهدد بالقتل والاعتداء على والدته

الرياضة

اوزيل
اوزيل
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أمنية مسعود أوزيل لـ«النني».. تعرف عليها

#

السعودية.. الحكم على "السفاح المقنع" بالقتل والصلب في مكان عام

#

الصين ترد على "أوزيل" بشأن اضطهاد مسلمي الأيغور

#

«أبوتريكة» عن موقف «أوزيل» من مسلمي الإيجور: «راجل»

المصريون

أرسنال

اوزيل

مسعود اوزيل

تلقى النجم مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي والمنتخب الألماني تهديدًا بالقتل، بالإضافة إلى تشويه سمعة والدته والاعتداء عليها، من قبل رجلين، وذلك حسبما ذكرت محكمة هايبري كورنر.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية، فإن هناك رجلين «سلمان إكينجي وفرحات إركون»، هددا النجم الألماني وحراس أمن منزله بالقتل، بالإضافة لتهديد اللاعب بالاعتداء الجسدي على والدته.

وكشفت الشبكة العالمية، إلى أن السلطات البريطانية نجحت في القبض على الشخصين الذين قاما بتهديد أوزيل، وذلك بمساعدة رجال الأمن المكلفين بحماية منزل نجم أرسنال الإنجليزي.

وأضافت الشبكة أن كلا الرجلان نفا التصرف بطريقة تهديدية أو مسيئة خارج منزل متوسط ميدان أرسنال الإنجليزي.

وواصل الحارس أن التهديدات وصلت إلى مرحلة الاعتداء الجسدي على والدة اللاعب، حيث قال للمحكمة أنهم أقسموا باللغة التركية قائلين: "سنعتدي على والدة مسعود، وإذا لم يذهب الأمن من أمام المنزل خلال 5 دقائق، سوف نقتل أوزيل ونقتلكم".

وأتم: "بدأنا في مطاردة المجرمان، شعرنا بالغضب لأن مسعود أوزيل، قبل حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تعرض للهجوم وخشينا أن يحدث نفس الشيء".

وكان أوزيل قد تعرض لهجوم مسلح في وقت سابق من العام الماضي خلال تواجده في العاصمة الإنجليزية لندن، قبل أن ينقذه زميله في الفريق سييد كولاسينياك.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تراجع كبير في سعر الذهب.. والدولار يستقر
» حقيقة انتحار زوجة «كوبي براينت»
» بالفيديو.. ضبط ملثم تحرش بسيدة فى السعودية
» مسعود أوزيل مُهدد بالقتل والاعتداء على والدته
» تفشي سلالة خطيرة من "إنفلونزا الطيور" بالسعودية
» "الديهي" يوجه رسالة للعالم بشأن جيش مصر: احذروا
» مفاجآت جديدة يكشفها حكم مباراة الهلال والأهلي
» الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بأراضي الاحتلال بعد 67
» فضيحة: راتبه 15 مليون جنيه.. ويسرق السندوتشات!
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا و8 قرارات
» مفاجأة قد تقلب الموازين بشأن رحيل «إكرامي» عن الأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة