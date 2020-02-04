» مسعود أوزيل مُهدد بالقتل والاعتداء على والدته

04 فبراير 2020 - 08:03 م

تلقى النجم مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي والمنتخب الألماني تهديدًا بالقتل، بالإضافة إلى تشويه سمعة والدته والاعتداء عليها، من قبل رجلين، وذلك حسبما ذكرت محكمة هايبري كورنر.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية، فإن هناك رجلين «سلمان إكينجي وفرحات إركون»، هددا النجم الألماني وحراس أمن منزله بالقتل، بالإضافة لتهديد اللاعب بالاعتداء الجسدي على والدته.

وكشفت الشبكة العالمية، إلى أن السلطات البريطانية نجحت في القبض على الشخصين الذين قاما بتهديد أوزيل، وذلك بمساعدة رجال الأمن المكلفين بحماية منزل نجم أرسنال الإنجليزي.

وأضافت الشبكة أن كلا الرجلان نفا التصرف بطريقة تهديدية أو مسيئة خارج منزل متوسط ميدان أرسنال الإنجليزي.

وواصل الحارس أن التهديدات وصلت إلى مرحلة الاعتداء الجسدي على والدة اللاعب، حيث قال للمحكمة أنهم أقسموا باللغة التركية قائلين: "سنعتدي على والدة مسعود، وإذا لم يذهب الأمن من أمام المنزل خلال 5 دقائق، سوف نقتل أوزيل ونقتلكم".

وأتم: "بدأنا في مطاردة المجرمان، شعرنا بالغضب لأن مسعود أوزيل، قبل حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تعرض للهجوم وخشينا أن يحدث نفس الشيء".

وكان أوزيل قد تعرض لهجوم مسلح في وقت سابق من العام الماضي خلال تواجده في العاصمة الإنجليزية لندن، قبل أن ينقذه زميله في الفريق سييد كولاسينياك.