» تراجع كبير في سعر الذهب.. والدولار يستقر

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء استقرارًا ملحوظًا.
وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.75 جنيها للشراء و15.85 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 15.74 جنيها للشراء، و15.84 جنيها للبيع.
بينما بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.77 جنيها للشراء و15.86 جنيها للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.75 جنيها للشراء، و15.85 جنيها للبيع.
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.76 جنيها للشراء، و15.86 جنيها للبيع.
وفي بنك القاهرة سجل 15.75 جنيها للشراء، و15.85 جنيها للبيع.
الذهب
أما أسعار الذهب فقد تراجعت اليوم الثلاثاء "بمقدار ثلاثة جنيهات" متأثرة بالتراجع في تعاملات البورصة العالمية.
وجاءت الأسعار على النحور التالي:
عيار 21 بلغ 688.5 جنيهًا.
عيار 24 بلغ 768.85 جنيهًا.
الجنيه الذهب نحو 5558 جنيها.
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