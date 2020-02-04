«تريزيجيه»: هؤلاء وراء عشقي للقراءة.. وأشكر الأهلي

04 فبراير 2020 - 07:51 م

أبدى محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته بالنجاح الذي حققه خلال حتى الآن، مؤكدًا أنه يجب القراءة للاستفادة من تجارب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وقال تريزيجيه، خلال ندوة عُقدت مساء الثلاثاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "أشعر بالفخر بعد اختياري سفيرًا لمعرض الكتاب، وأود أن أوجه الشكر للنادي الذي تربيت فيه وهو النادي الأهلي".

وأضاف أنه يحب القراءة خاصة في المجال الكروي: "حتى أستفيد من حياة أشهر اللاعبين في العالم مثل رونالدو وميسي للوقوف على أحدث تجاربهم".

وأشار تريزيجيه إلى إن الثقافة توفر الكثير من الخطوات على اللاعب أو حتى على الشخص العادي، وكل في مجاله لابد أن يستكمل تعليمه طوال الوقت للاستزادة من العلم.

وأتم قائلا: "إصراري على الوصول إلى ما وصلت إليه هو ما قادني إلى النجاح، وعلى كل فرد أن يثابر ويصر على تحقيق حلمه، مهما كلفه الأمر من جهد وعرق، ولعل نجاحي يأتي من أنني كنت أصر على ذلك منذ كنت لاعبا صغيرا وإلى الآن".

وكان نجم الأهلي السابق تم اختياره سفيرا لمعرض الكتاب 2020 ضمن مبادرة سفراء المعرض.

أدار اللقاء الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، وحظي بحضور جماهيري كبير.

وانتهت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الثلاثاء بعدما انطلقت دورته الـ51 يوم 22 يناير الماضي.

يُذكر أن تريزيجيه (25 عاما) خاض 28 مباراة مع أستون فيلا في جميع المسابقات في موسمه الأول بإنجلترا، ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.