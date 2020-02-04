» مفاجآت جديدة يكشفها حكم مباراة الهلال والأهلي

04 فبراير 2020 - 07:36 م

علق المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني الذي أقيمت السبت الماضي، على أحداث الشغب الجماهيري التي شهدتها المباراة.

وقال رضوان جيد، في تصريحات أدلى بها مساء اليوم الثلاثاء لصحيفة «المنتخب» المغربية: «تعرضت لحملة كبيرة من قبل جماهير وإدارة نادي الهلال السوداني بعد إعلان إسناد مباراتهم أمام الأهلي لشخصي، ما حدث في المباراة كان أقوى مما شاهده الجمهور على شاشات التليفزيون».

وأضاف: «تعاملت بكل ثقة وهدوء مع أحداث الشغب، كان من الممكن أن أنهي المباراة وأنحني للأحداث من أجل أمن وسلامة جميع من كانوا في أرضية الملعب، ومخطئ من ظن أن حالة الترهيب الذي مورس ضدي سيدفعني لجعل الصافرة تسير في اتجاه واحد.

وتأهل الأهلي للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اقتناصه 11 نقطة محتلا المركز الثاني في منافسات المجموعة الثانية، خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي بـ13 نقطة، فيما ودع الهلال السوداني وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي البطولة.