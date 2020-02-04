الجونة يتخطى وادى دجلة بهدف «بواليا»

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حقق فريق الجونة فوزًا غاليًا على وادي دجلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري الممتاز.

شهدت المباراة منافسة بين الفريقين ولم يتمكن أى فريق من هز شباك الآخر خلال الشوط الأول رغم وصول وادي دجلة إلى مرمى الجونة أكثر من مرة، ولكن لم تترجم الهجمات إلى أي أهداف.

وعقب انطلاق أحداث الشوط الثاني تمكن لاعبو الجونة من السيطرة على أحداث المباراة وفرض الهجمات علي مرمى شباك وادي دجلة حتى تمكنوا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة "88" عن طريق اللاعب والتر بواليا  من خلال مرور رائع عن طريق اللاعب الآن كيا مبادئ يسار منطقة جزاء دجلة ليتمكن والتربواليا المتمركز في منتصف منطقة الجزاء من تسديدها لتسكن شباك وادي دجلة .

بتلك النتيجة احتل الجونة المركز الـ"11"برصيد " 18" نقطة، بينما تواجد وادي دجلة في المركز الـ 14 برصيد "14" نقطة .


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