إعدام طالب عاشر شقيقته الصغرى وأنجب منها

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طالب الثانوية المتفوق يقتل شقيقته بالجيزة

المصريون

الصفاقسي

النجم

تعمد طالب بالصف الثالث الثانوي، معاشرة شقيقته القاطنة معه في نفس المنزل، معاشرة الأزواج عنوة، وتكرر منه الأمر حتى حملت سفاحًا.

وأمرت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بالإنجاب من شقيقته الطفلة، البالغة من العمر 13 عامًا، بإحالة أوراقه إلى المفتي.

أحداث القضية تعود إلى شهر ديسمبر 2017، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «أحمد.ع.ع»، 19 عامًا، طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري، مقيم بأبوتشت، بمحافظة قنا، تهمة مواقعة المجني عليها، شقيقته «دينا.ع.ع»، 13 عامًا، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج عنوة حال كونه من المتولين تربيتها وأنجب منها طفلًا.

وكشفت التحريات أن الطفلة ذهبت إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتبين أنها حامل في 36 أسبوعا وغير متزوجة ولابد من عمل عملية قيصرية لها، وبسؤال شقيقها الأكبر أوضح أن شقيقهما الأصغر هو الذي فعل ذلك.

وأوضحت التحريات أن المتهم والمجني عليها يعيشان في منزل واحد، وقام المتهم بمعاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج، واعترف بارتكابه الواقعة في غياب أسرته.

وقالت المجني عليها، أمام النيابة العامة، إنها كانت مع شقيقها بمفردهما في المنزل، وقام بجذبها ومعاشرتها عنوة، لافتة إلى أنه قام بذلك مرتين فقط، في نفس اليوم، وأنها حملت منه وأنجبت طفلًا.

ومن جهتها أحالت النيابة العامة، القضية التي حملت رقم 6979 لسنة 2018، إلى محكمة جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 1734 لسنة 2018 كلي قنا.

وبدورها عاقبت الجانيات، المتهم بإحالة أوراقه إلى المفتي للحصول على الإذن الشرعي في إعدامه، وحددت مارس المقبل للنطق بالحكم.


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