  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

تراجع كبير في سعر الذهب.. والدولار يستقر

وزيرة الصحة

وزير الصحة تكشف تفاصيل ملحمة الـ48 ساعة

تركى ال الشيخ

مفاجأة تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي

أرشيفية

تفشي سلالة خطيرة من "إنفلونزا الطيور" بالسعودية

عدنان بوسطجي

العثور على سفير السعودية بنيجريا ميتًا داخل غرفته

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" يعلن عن جائزة يتمناها أن تصبح الأبرز عالميًا

مبارك وحفيده

تعليق مؤثر من "عمر مبارك" على صورة جده

أرشيفية

فيديو صادم.. تطبيق حد الرجم على امرأة بتهمة الزنا

اكرامى

مفاجأة قد تقلب الموازين بشأن رحيل «إكرامي» عن الأهلي

حرمان روسيا من المشاركة في كأس العالم بـ«قطر»

الرياضة

روسيا ومصر
روسيا ومصر
Advertisements

أمير سعد

فرنسا

مراهقة

مراهقة فرنسية

ميلا

قررت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات، بشكل رسمي، حرمان روسيا من المشاركة في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها دولة قطر في عام 2022.

وأكدت شبكة "beIN Sports "، أنه تم إرسال اخطارا للسلطات الروسية يفيد بحرمان المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال قطر 2022، بالإضافة لحرمانها أيضا من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

لم تكن هذه هي العقوبة الأولى التي تطال روسيا، حيث سبقها في ديسمبر من عام 2019 الماضي، قرارا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بحرمان روسيا من المشاركة في جميع المنافسات الرياضية الدولية لأربع سنوات، بسبب مخالفات جسيمة في مجال مكافحة المنشطات.

روسيا بدورها تقدمت بطعن على القرار بالحكمة الرياضية الدولية، لكنه تم رفضه وبناء على ذلك تأكد عدم مشاركتها في الأحداث الرياضية خلال الـ 4 سنوات المقبلة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الديهي" يوجه رسالة للعالم بشأن جيش مصر: احذروا
» مفاجآت جديدة يكشفها حكم مباراة الهلال والأهلي
» فضيحة: راتبه 15 مليون جنيه.. ويسرق السندوتشات!
» الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بأراضي الاحتلال بعد 67
» مفاجأة.. الزمالك يفسخ تعاقده مع نجمه المغربي
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا و8 قرارات
» حرمان روسيا من المشاركة في كأس العالم بـ«قطر»
» القبض على بطلة "الفيديوهات الإباحية" السعودية
» أول قرار لرئيس الزمالك بعد وصول التعهد القطري
» تسريب صور فاضحة لمدير مدرسة مع إحدى السيدات
» أول تعليق رسمي على إصابة سيدة بـ"كورونا" في الإسماعيلية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة