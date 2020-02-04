» حرمان روسيا من المشاركة في كأس العالم بـ«قطر»

04 فبراير 2020 - 06:26 م

قررت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات، بشكل رسمي، حرمان روسيا من المشاركة في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها دولة قطر في عام 2022.

وأكدت شبكة "beIN Sports "، أنه تم إرسال اخطارا للسلطات الروسية يفيد بحرمان المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال قطر 2022، بالإضافة لحرمانها أيضا من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

لم تكن هذه هي العقوبة الأولى التي تطال روسيا، حيث سبقها في ديسمبر من عام 2019 الماضي، قرارا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بحرمان روسيا من المشاركة في جميع المنافسات الرياضية الدولية لأربع سنوات، بسبب مخالفات جسيمة في مجال مكافحة المنشطات.

روسيا بدورها تقدمت بطعن على القرار بالحكمة الرياضية الدولية، لكنه تم رفضه وبناء على ذلك تأكد عدم مشاركتها في الأحداث الرياضية خلال الـ 4 سنوات المقبلة.