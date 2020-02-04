تقارير: ارتفاع حالات السرطان في الفترة الأخيرة بنسب خطيرة

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توقعت منظمة الصحة العالمية، ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.

وعرضت فضائية «يورو نيوز» تقريرًا عن زيادة حالات السرطان بنسبة 81% في البلدان الفقيرة.

وحذرت المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في تقرير من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سجلت في عام 2018، 18,1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم.

وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040.

وسيزداد عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بشكل أكبر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (+81% بحسب التقديرات).

وأشارت المنظمة، إلى أن السبب الأساسي في ذلك هو أنّ هذه البلدان لم تخصص سوى موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأمهات والأطفال، ولأن الخدمات الصحية في هذه البلدان غير مجهزة للوقاية من السرطانات وتشخيصها وعلاجها.


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