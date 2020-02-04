تعليق مؤثر من "عمر مبارك" على صورة جده

04 فبراير 2020 - 05:57 م

أعاد عمر مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، نشر صورة جده عقب خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا.

ونشر حفيد الرئيس الأسبق الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب عليها "كل الحب والتقدير".

وكان "مبارك" قد خضع لعملية جراحية قبل نحو أسبوعين إثر تعرضه لوعكة صحية.

وراجت أنباء حينها أن الرئيس الأسبق أجرى عملية استئصال ورم من معدته.

وغرد علاء مبارك عبر "تويتر" موضحًا أن والده أجرى الجراحة وخرج منها بصحة جيدة.