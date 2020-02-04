شاهد.. آخر ظهور مؤثر لـ"نادية لطفي"

04 فبراير 2020 - 05:51 م

أعاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر آخر فيديو ظهرت فيه الفنانة نادية لطفي قبل رحيلها يوم الـ3 من يناير الماضي وهو يوم عيد ميلادها.

وحضر الاحتفال الفنانة إلهام شاهين التي قالت في مقطع الفيديو نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام، إنها منحت شرف أن تُولد في اليوم نفسه الذي ولدت فيه نادية لطفي، كي تحصل على كل صفاتها.

وظهرت لطفي في الحفل وهي تستقل كرسيا متحركا، وبدت بصحة مستقرة إلى حد ما، فيما حاول المخرج المصري إمساك يدها لمساعدتها في تقطيع التورتة، كما حرص على إحضار وجبة غداء عبارة عن "كوارع ومحشي وممبار" ليتم تناوله مع نادية لطفي، موضحا أنها أحضرت "مخللات" من منزلها وهي التي صنعتها بنفسها حسب ما قال في تعليقاته على الصور التي نشرها عبر حسابه الخاص على موقع ”فيسبوك“.

وتوفت اليوم الثلاثاء الفنانة المصرية نادية لطفي عن عمر ناهز الـ 83 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك بعد دخولها في غيبوبة تامة.

