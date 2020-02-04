مصائب قوم عند قوم فوائد.. حاول اغتصابها فتظاهرت بالإصابة بـ "كورونا"

04 فبراير 2020 - 05:47 م

لجأت فتاة صينية إلى حيلة غريبة في التصدي لمحاولة اغتصابها، بعد أن تظاهرت بالإصابة بفيروس كورونا الذي يثير حالة من الذعر في العالم.

وكان المشتبه به، "شياو"، البالغ من العمر 25 عامًا اقتحم غرفة نوم الفتاة ليلة الجمعة الماضي في مدينة "جينجشان"، بالقرب من "ووهان"، معقل فيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته الشرطة.

وبينما حاول الشاب، اغتصابها، تظاهرت الفتاة في محاولة للإفلات من قبضته بإصابتها بفيروس كورونا، قائلة له: "لقد عدت للتو من ووهان وأصبت بالعدوى، ولذا فأنا داخل الحجر الصحي بالمنزل الذي أقيم فيه بمفردي"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وتظاهرت الضحية التي أطلقت عليها الشرطة اسم "يي" بإصابتها بالسعال أثناء مقاومتها، بينما كان الشاب يحاول الانقضاض عليها، عبر الضغط على رقبتها وتغطية فمها.

لكن عقب سماع كلامها، تراجع عن اغتصابها، خوفًا من إصابته بفيروس كورونا بعد أن أوهمته بإصابتها. وهرب من المنزل بعد أن سرق 3080 يوان (338 جنيه إسترليني).

وتم الكشف عن الحادث الذي وقع في بلدة "بينجبا" على مشارف "جينجشان"، على بعد ثلاث ساعات بالسيارة من "ووهان" من قبل مكتب الأمن العام بالمدينة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وقالت الشرطة إن "شياو"، أحد السكان المحليين ترك أسرته ولم يكن لديه مال، لذلك كان ينوي السرقة، بعد أن تسلل إلى منزل "يي" ورآها بمفردها، فكر في محاولة اغتصابها.

واتصلت الفتاة بالشرطة التي أطلقت عملية مطاردة في المدينة، وقد اعترفت الشرطة بأن التحقيق كان صعبًا، لأن جميع السكان كانوا يرتدون أقنعة الوجه لحمايتهم من فيروس كورونا.

في النهاية، سلم "شياو" نفسه، برفقة والده في الساعات الأولى من يوم الاثنين. وهو الآن قيد الاحتجاز.





وحصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" آخذة في الارتفاع في الصين، حيث أبلغت لجنة الصحة الوطنية في البلاد عن 64 حالة وفاة جديدة، وسجلت أول حالة وفاة في هونج كونج.

وتسبب المرض الفتاك، الذي يمكن أن ينتشر بين البشر ، في مقتل 427 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 7 آلاف شخص على مستوى العالم.

لكن الخبراء يتوقعون أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بالمرض 100 ألف ، أو حتى 350 ألفًا في "ووهان" وحدها، حيث يحذرون من أنه قد يتوفى ما يصل إلى اثنين من كل 100 حالة.

ويقول العلماء إن عدوى الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تنتقل بسعال بسيط أو عطس.

وقالت الدكتورة هيلينا ماير من معهد بيربرايت: "فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي تصيب البشر والماشية والخنازير والدجاج والكلاب والقطط والحيوانات البرية".

وقبل انتشار فيروس كورونا الجديد، لم يكن هناك سوى ستة فيروسات معروفة بإصابة البشر، أربعة منها تسبب مرضًا شائعًا معتدلًا، لكن منذ عام 2002 ، ظهر ظهور نوعان من الفيروسات التي يمكن أن تصيب البشر وتؤدي إلى الإصابة بما يعرف بـ (متلازمة الجهاز التنفسي الحاد (السارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS ) كورونا).