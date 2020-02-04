طالب عاجل من «ميدو» لرئيس الزمالك قبل السوبر الإفريقي

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موقف الزمالك من خوض السوبر الأفريقي بقطر

المصريون

مرتضى منصور

رئيس الزمالك

ميدو

أبدى أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك السابق، تخوفه من تعرض الفريق الأبيض للهزيمة أمام الترجي مطالبًا الجميع بالهدوء خلال الفترة القادمة.

وكتب «ميدو» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «لا توجد أي مباراة تم إحداث بلبلة حولها وفاز بها الزمالك!! أتمنى أن يحدث العكس في مباراة الترجي الذين سيكونون أكثر هدوء من الزمالك في الدوحة.. الترجي فريق عريق ومميز جدا ولكن 10 أيام من الهدوء حول الزمالك كافيين لعودة الفريق لتركيزه..ان شاء الله الزمالك يكسب #السوبر_الافريقي».

وقرر مرتضى منصور إقامة المؤتمر للإعلان النهائي عن موقف الفريق من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر يوم 12 فبراير المقبل.

وكان مرتضى منصور أكد من قبل رفضه خوض المباراة في قطر حرصا على سلامة البعثة واللاعبين.


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