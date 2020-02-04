» أول قرار لرئيس الزمالك بعد وصول التعهد القطري

04 فبراير 2020 - 05:16 م

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في قطر لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.

وتلقي منصور، اتصالًا هاتفيًا من هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق بشأن مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي.

وأكد المهندس هاني أبوريدة لرئيس نادي الزمالك، وصول تعهد كتابي من قبل المسئولين في دولة قطر يفيد بتأمين سلامة بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي.

وتابع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك وفدا من النادي سافر للمغرب لمقابلة مسئولي الكاف، وتم عرض الملف الذي قدمه النادي، كاشفا أنه طالب الاتحاد الأفريقي بوجود تعهد كتابي من الاتحاد القطري لكرة القدم والحكومة القطرية بسلامة بعثة الزمالك وأمنهم.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، إنه يطالب بجانب التعهد الأمني بالقبض على أبو سنيدة، ضابط المخابرات القطري.

وأضاف رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي أنه ينتظر موافقة الحكومة المصرية على سفر الفريق، لافتا إلى أنه ينتظر إرسال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتعهد الأمني من الاتحاد القطري والحكومة القطرية لتأمين البعثة.

وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وموقف النادي من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وكان مرتضى منصور أكد من قبل رفضه خوض المباراة في قطر حرصا على سلامة البعثة واللاعبين.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي على السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الحالي.