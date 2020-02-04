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قرارت وعقوبات لـ«الكاف» بشأن أحداث مباراة الهلال والأهلي

الرياضة

كاف
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المصريون

الاهلى

الاتحاد الافريقى

كاف

الهلال

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، توقيع عقوبة قوية على الهلال السوداني بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف اعتماد نتيجة المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بعد أن تم الاطلاع على تقرير حكم المباراة "رضوان جيد" ومراقب المباراة ، إضافةً إلى غرامة 100 ألف دولار على الهلال السوداني ومنها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ، كما قرر الكاف إيقاف حسن محمد صالح مسئول الهلال 5 مباريات مع تغريمه 10 آلاف دولار.

وشهدت مباراة الهلال والأهلي، أحداث شغب بعد أن توجه عدد من الجماهير إلى أرضية الملعب مع النصف الثانى من شوط المباراة الثانى اعتراضا على القرارات التحكيمية من قبل المغربي رضوان جيد حكم المباراة.

وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل الأمن السوداني والذى نجح فى السيطرة على محاولة الاعتداء على حكم المباراة والتى توقفت إلى ما يقرب من 13 دقيقة كاملة بسبب هذه الأحداث غير الرياضية.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا أمس أعلن فيه رفضه التام تقديم أى شكوى ضد الهلال السوداني رغم الأحداث غير الجيدة التى افتعلها عدد من الجماهير، مؤكدا تقديره الكامل للعلاقات التاريخية مع النادي السوداني.

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