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مصر تناقش مع روسيا تطورات الأوضاع في المنطقة

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سامح شكري ونظيره الروسي
سامح شكري ونظيره الروسي
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مصر وروسيا

مباحثات هاتفية

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 4 فبراير، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

جاء ذلك الاتصال في إطار التشاور المستمر بين مصر وروسيا حول مُجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.

ومن جانبه قال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن تباحثا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمات في كل من سوريا وليبيا، وسُبل الدفع بحلول سياسية شاملة لتلك الأزمات.

وأضاف في بيان له، أن الاتصال تناول أيضاً آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.


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