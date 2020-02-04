» مرتضى منصور: «كهربا» متورط مع المخابرات القطرية

04 فبراير 2020 - 04:42 م

وصف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللاعب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلي الحالي والزمالك السابق بـ«النحس».

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء بمقر القلعة البيضاء، إن اللاعب متورط مع مسئولي المخابرات القطرية، وهناك ملف كامل ضد اللاعب، وذلك حسبما زعم رئيس القلعة البيضاء.

وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وموقف النادي من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وكان مرتضى منصور أكد من قبل رفضه خوض المباراة في قطر حرصا على سلامة البعثة واللاعبين.