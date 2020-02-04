  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشرطة الكويتية

كويتية رفضت تحرش ضابطًا بها فصدمها بسيارته

مبارك وحفيده

تعليق مؤثر من "عمر مبارك" على صورة جده

اكرامى

مفاجأة قد تقلب الموازين بشأن رحيل «إكرامي» عن الأهلي

شياو

مصائب قوم عند قوم فوائد.. حاول اغتصابها فتظاهرت بالإصابة بـ "كورونا"

زايد

توجيه عاجل من "الصحة" بشأن "كورونا"

الزمالك والترجي

قطر ترد على مرتضى منصور

قتلت ابنتيها من أجل ممارسة الجنس

قتلت ابنتيها من أجل ممارسة الجنس.. والجدة تنتحر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا و8 قرارات

الإسماعيلية

أول تعليق رسمي على إصابة سيدة بـ"كورونا" في الإسماعيلية

الحادث

نهاية مروعة لشابين أثناء بث مباشر على المحور

مرتضى منصور: «كهربا» متورط مع المخابرات القطرية

الرياضة

كهربا
كهربا
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مرتضى: عندي مفاجأة هتصدم الأهلي قريب

#

مرتضى: فايلر تلقى اتصالا مفاجئا جعله يرفض ضم كهربا للأهلي

#

مرتضى يفجر مفاجأة عن نجم الزمالك: بياخد 11 مليون جنيه

#

مرتضى منصور يجهز مفاجأة غير متوقعة لـ"كهربا"

المصريون

الزمالك

الاهلى

كهربا

وصف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللاعب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلي الحالي والزمالك السابق بـ«النحس».

وقال مرتضى  في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء بمقر القلعة البيضاء، إن اللاعب متورط مع مسئولي المخابرات القطرية، وهناك ملف كامل ضد اللاعب، وذلك حسبما زعم رئيس القلعة البيضاء.

وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وموقف النادي من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وكان مرتضى منصور أكد من قبل رفضه خوض المباراة في قطر حرصا على سلامة البعثة واللاعبين.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول قرار لرئيس الزمالك بعد وصول التعهد القطري
» مفاجأة.. الزمالك يفسخ تعاقده مع نجمه المغربي
» موعد تشييع جثمان الفنانة الراحلة نادية لطفي
» مرتضى منصور: «كهربا» متورط مع المخابرات القطرية
» القبض على بطلة "الفيديوهات الإباحية" السعودية
» "مرتضى" يعلن شرطه الوحيد للسفر إلى قطر
» للبرتقال فوائد أخرى مهمة غير مكافحة البرد.. تعرف عليها
» إجراء سعودي جديد ضد مواطني 5 دول أفريقية
» إنشاء مدينة إعلامية في الرياض بالسعودية
» الصحة : المنوفية تحتل المرتبة الثانية في الاشتباه بهذا المرض
» "مصر تحمى أبناءها".. ترند يتصدر "تويتر"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:07 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة