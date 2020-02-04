تسريب صور فاضحة لمدير مدرسة مع إحدى السيدات

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا فاضحة ومحادثات جنسية، لمدير مدرسة شهيرة تابعة للإدارة التعليمية بمدينة بنها محافظة القليوبية، وهو ما أثار غضب واستياء أولياء الأمور من الانحرافات الأخلاقية للمدير.

فيما قرر عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية استبعاد مدير المدرسة، لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما نسب إليه من تجاوزات أخلاقية وجنسية وأعمال منافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف مدير عام إدارة بنها التعليمية أنه جار التحقيق معه وتم استبعاده لحين الانتهاء من التحقيقات لبيان إدانته من عدمه.

وكان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بتورط مدير مدرسة شهيرة ببنها فى محادثات جنسية وتبادل صور فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعى بجانب تسجيلات صوتية لمكالمات جنسية بينه وبين إحدى السيدات الأمر الذى أثار حفيظة هيئة المدرسة وأولياء الأمور وطالبوا بالتحقيق فيها واستبعاده من إدارة المدرسة التى شهدت فى عهده أكثر من واقعة تجاوزات واستغلال للمدرسة فى أغراض شخصية لصالح معارف المدير.


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