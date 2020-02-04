بـ"الكاجوال".."بن سلمان" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

04 فبراير 2020 - 04:02 م

انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أشعلت مواقع التواصل وأشاد به النشطاء.

ويظهر في الصورة ولي العهد السعودي، مرتديًا ملابس "كاجوال"، ويبدو أنه كان في العشرين من عمره.

وأعاد عشرات النشطاء السعوديين نشر الصورة، وسط إشادات به كبيرة من النشطاء، وقارن البعض بين الشبه الكبير بينه في الصورة وبين والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث كان يشبهه بشكل كبير.



الهارب من سماء الأساطير ليكون اسطورة هذا العصر ♥?https://t.co/OBBrphldnb — هيفا الفيصل?????? (@Lune_14_) February 3, 2020