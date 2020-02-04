محافظ مطروح: إحنا بنعرف إزاي نخلي المواطن مبسوط

04 فبراير 2020 - 02:51 م

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه جارٍ إنشاء ميناء جرجوب في مدينة النجيلة، وسيكون ميناء تجاريا واعدا، وسيخلق بيئة عمل لكل قاطني المنطقة".

وأضاف "شعيب"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، أنهم يعملون على تنمية مهارات العاملين في الجهاز الإداري بالمحافظة، حيث يستعينوا بخبراء من جامعة مطروح ليلقوا محاضرات للعاملين.

وتابع :"نحن نهتم بتطوير الطرق في المحافظة لزيادة حجم التجارة، منوها بأنهم قاموا بتطهير كل مخرات السيول، معقبا: "كل خزانات المياه امتلأت بمياه الأمطار والناس فرحانة، إحنا بنعرف إزاي نخلي المواطن مبسوط".