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إنشاء مدينة إعلامية في الرياض بالسعودية

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، أعلن اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مدينة إعلامية في حي السفارات بالعاصمة الرياض .

وقال الأمير بدر بن عبد الله، إن "المدينة الإعلامية محفزة للإبداع في التقنية والإعلام والثقافة، ومرحبة بكل الأفكار الملهمة ".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "اليوم، وقعت مع جيري لي، العضو المنتدب في صندوق eWTP Arabia الاستثماري وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، على تأسيس مقر جديد للصندوق في المدينة الإعلامية، وهذه خطوة أولى مهمة لتعزيز شراكاتنا وجذب المبدعين من جميع أنحاء العالم ".

وتابع: "أدعو أصحاب المشاريع الطموحة سواءً الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة إلى الانضمام إلينا .. اتفاقيات اليوم حزمة أولى والقادم أجمل"، مضيفًا أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، إحدى مجموعات النشر المتكاملة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستبدأ بالعمل على تأسيس مقر رئيسي لها في المدينة الإعلامية .
وأعلن الأمير التوقيع مع وليد آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة @mbc_group، المجموعة الأضخم في العالم العربي، اتفاقية لإنشاء مقر جديد للمجموعة في المدينة الإعلامية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية لإنشاء مركز جديد لشبكة @AlArabiya، و@AlHadath، الإخبارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المدينة الإعلامية مزوداً بأحدث التجهيزات والأدوات والتقنيات في الصناعة الإعلامية.

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