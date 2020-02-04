الثقافة تعلن القاهرة أول عاصمة ثقافية فى العالم الإسلامى

عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات تنصيب القاهرة عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى خلال عام 2020 وذلك فى مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية وبحضور كل من الدكتور عبد الإله بنعرفة المستشار الثقافي لمدير عام منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، نجيب الغياتى، مدير الثقافة بمنظمة الإيسيسكو، الدكتور أسامة النحاس اختصاصى برامج بمديرية الثقافة بالمنظمة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وعدد من رؤساء هيئات وقطاعات وزارة الثقافة.

وخلال المؤتمر أكدت عبد الدايم أن اختيار القاهرة عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى يأتى تأكيدًا لمكانة مصر الريادية باعتبارها ملتقى للثقافات عبر الأزمنة والعصور إلى جانب الهدف المشترك الرامى إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب الإسلامية وتعزيز التواصل الفكري بينها من خلال أقامة حوار إبداعي يبرز قيم التعايش والتسامح التي يزخر بها تراث العالم الإسلامي وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة العريقة.

وأشارت إلى أن الإيسيسكو تشهد تغييرًا إستراتيجيًا في مفهومها وجاءت القاهرة كاول عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى مع بداية الرحلة الجديدة للمنظمة لما تملكه من إرث حضاري وثقافي متفرد يعكس تنوعًا قل أن يوجد مثله في أي عاصمى اخرى لتجسد الفكر الجديد والمتطور الساعى الى التعبير بحق عن جوهر الإسلام وسماحته كما يواكب التوجهات الرئاسية باعتبار عام 2020 عامًا للثقافة والوعى.