» الصحة : المنوفية تحتل المرتبة الثانية في الاشتباه بهذا المرض

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أكد الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم توقيع الكشف على 440 ألف سيدة من سن 18 عامًا فيما فوق، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأشار "حفناوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن المحافظة تحتل المرتبة الثانية في أكبر نسبة للكشف بعد محافظة القاهرة، وهو ما يؤكد ارتفاع الوعي لدى المرأة في محافظة المنوفية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم الاشتباه في 5 آلاف سيدة بإصابتهن بسرطان الثدي، فتم توزيعهن على مستشفتيين لإجراء أشعة، وبالفعل تقرر أخذ عينة من 40 حالة، و8 حالات منهن نتيجتها كانت إيجابية، ويتخذ معهن الإجراء المناسب.

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