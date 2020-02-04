وزيرة الثقافة : نادية لطفي صنعت جزءا من التاريخ

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الفنانة نادية لطفي
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علا خطاب

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إيناس عبد الدايم

نادية لطفي

وزيرة الثقافة

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة نادية لطفى التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 83 بعد صراع مع المرض.

وقالت إيناس عبد الدايم، إن "الراحلة تربعت على عرش السينما العربية باعتبارهاعلامة بارزة صنعت جزءًا من تاريخ هذا الفن وكانت كلمة السر لنجاح نخبة من أعظم الأعمال الخالدة، مشيرة إلى مسيرتها الطويلة التى تميزت بالنضال والوطنية والبطولة إلى جانب الإبداع الفنى".

كما نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، وقالت: "رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

كانت الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرًا، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى، بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.

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