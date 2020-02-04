» "مصر تحمى أبناءها".. ترند يتصدر "تويتر"

04 فبراير 2020 - 01:38 م

"ادخلوها آمنين" ربما كانت كلمات أغنية للفنانة الراحلة شادية عن الزائرين لمصر، إلا أن ما حدث مع المصريين وإعادتهم من الصين وتسكينهم في الحجر الصحي بمرسي مطروح آثار النزعة الوطنية لدى الشعب المصري جميعا، خاصة أن الولايات المتحدة فرضت علي العائدين من الصين مبلغ ألف دولار للدخول إلى الحجر الصحي، فيما وفرت مصر لأبنائها هذا مجانا وتحملت الدولة كل التكاليف، حسبما جاء في تقرير"الوفد".

وأجلت الحكومة المصرية 345 طالبا مصريا من مدينة ووهان بعد تفشي فيروس "كورونا" القاتل ووفرت لهم حجرا صحيا خاصا في مستشفى النجيلة بمدينة مرسى مطروح تحت إشراف طبي عالي.

وقالت التدوينات على موقع التواصل "تويتر" إن القيادة السياسية والحكومة المصرية أرسلت فريقا طبيا على المستوى على متن الطائرة.

وقال البعض الآخر إن الكثير من المصابين رفضوا دخول الحجر الصحي حسب الفيديوهات التي تم تداولها للمصابين، ما يظهر أن ما يتعرض له المصابون داخل الحجر الصحي أمرا خطيرا، معربين عن خوفهم وقلقهم من تسريب المرض من الحجر الصحي، ومطالبين بأن يتم وضع طاقم الطائرة أيضا والفريق الطبي داخل الحجر الصحي.