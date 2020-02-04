بعد ضجة.. القبض على متحرش بمنتقبة في السعودية

04 فبراير 2020 - 01:38 م

أعلنت وسائل إعلام سعودية، أن الأجهزة الأمنية في محافظة وادي الدواسر، ألقت القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحرش بامرأة في أحد الأسواق.

وفق صحيفة "سبق" المحلية، فإن الأجهزة الأمنية نجحت في معرفة المتحرش البالغ من العمر 17 عاما.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في أحد الأسواق، رجلا ملثما وقد حاول أكثر من مرة التحرش بامرأة منقبة، وكانت المرأة تقف أمام أحد المحلات، قبل أن يتجه إليها الشاب ويقترب منها للتحرش بها.

وعاد المتحرش مصرًا على الاقتراب من المرأة، وقام بقذف نفسه عليها في محاولة لعناقها، إلا أن المرأة قاومته بشدة، ما دفعه في النهاية إلى الفرار.



