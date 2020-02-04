» حكم حمل السلاح بدون ترخيص.. الإفتاء ترد

04 فبراير 2020 - 01:29 م

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء نصه: "ما حكم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية علي السائل، قائلة: "حمل السلاح أو التعامل فيه بيعًا وشراءً وتصنيعًا وإصلاحًا بدون ترخيصٍ حرامٌ شرعًا، حفاظًا على أرواح الناس واستقرار الأمن".

وأضافت الدار أن الحفاظ على النفس والأمن الفردى والمجتمعى مقصدٌ من المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا فى الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل فى الدماء والفروج هو الحرمة، وسنَّت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على حماية الأفراد واستقرار المجتمعات".