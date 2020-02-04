  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القدس

الاتحاد الأوروبي يصدم إسرائيل بهذا القرار

نادية لطفي تعود للعناية المركزة من جديد

أسرار عن نادية لطفي.. سميت على اسم راهبة ووقفت في وجه شارون

مرتضي منصور في المؤتمر

مرتضى منصور يتراجع عن هذا القرار

ارشيف

بعد خيانتها.. "محرز" ينفصل عن زوجته

توفيق عكاشة

الحياة تستبعد "عكاشة" من تقديم برنامجه

الشرطة السعودية

بعد ضجة.. القبض على متحرش بمنتقبة في السعودية

الفنانة نادية لطفي

وزيرة الثقافة : نادية لطفي صنعت جزءا من التاريخ

هانى أبوريدة

"كاف" يختار "أبوريدة" أفضل رئيس اتحاد كرة

نادية لطفي

في أول تصريح.. ماذا قال نقيب الممثلين عن تشييع جثمان نادية لطفي

هدم منازل الفلسطينيين بالقدس‎

إسرائيل تبدأ تنفيذ "صفقة القرن" بهدم منازل الأغوار

بعد وفاتها.. تعرف على اسم نادية لطفي الحقيقي وعدد زيجاتها

الصفحة الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

وفاة الفنانة نادية لطفي بعد صراع مع المرض

#

في ذكراها..تعرف على اسم فيروز الحقيقي وعدد أبنائها

#

صادم.. نادية لطفي تعيش على أجهزة التنفس الصناعي

#

تعرف على أسباب فقدان البصر بعد سن الـ 40

رحلت الفنانة نادية لطفي عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر يناهز 83 عامًا، وذلك بعد صرع طويل مع المرض.

و"بولا محمد مصطفى شفيق"، هو اسم الفنانة القديرة نادية لطفي، التي ولدت في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم مصرية إسمها فاطمة من محافظة الشرقية وليس كما يدعى إنها بولندية، حسب لقائها مع الإعلامي أسامة كمال.

وبدايتها الفنية عندما اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما وهو من اختار لها الاسم الفني، نادية لطفي، اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية في فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبد القدوس، حيث قدمت العديد من الافلام الرائعة في السينما المصرية، فهي واحدة من جميلات الزمن الجميل.

تزوجت الراحلة نادية لطفي في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري، عادل البشاري، ووالد ابنها الوحيد أحمد، والثانية من المهندس، إبراهيم صادق شفيق، وكان هذا في أوائل سبعينيات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من محمد صبري .

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء سعودي جديد ضد مواطني 5 دول أفريقية
» إنشاء مدينة إعلامية في الرياض بالسعودية
» الصحة : المنوفية تحتل المرتبة الثانية في الاشتباه بهذا المرض
» "مصر تحمى أبناءها".. ترند يتصدر "تويتر"
» القرض بالربا جدل ثائر.. والإفتاء تحسم الأمر: له كفارة
» حكم حمل السلاح بدون ترخيص.. الإفتاء ترد
» المغرب ينجح فى القضاء على خلية داعشية قبل تنفيذها أعمالا إرهابية
» وابل رصاص يقتل سيدتين ويغلق "تكساس"
» غادة عبد الرازق تشعل مواقع التواصل برفقة حفيدتها
» هايدي موسى ضمن أجمل 100 امرأة في العالم..لهذا السبب
» دراسة حديثة: تناول الدجاج واللحوم بهذه الطريقة يؤدي إلى الوفاة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:15 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة