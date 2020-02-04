  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القدس

الاتحاد الأوروبي يصدم إسرائيل بهذا القرار

نادية لطفي تعود للعناية المركزة من جديد

أسرار عن نادية لطفي.. سميت على اسم راهبة ووقفت في وجه شارون

مرتضي منصور في المؤتمر

مرتضى منصور يتراجع عن هذا القرار

ارشيف

بعد خيانتها.. "محرز" ينفصل عن زوجته

توفيق عكاشة

الحياة تستبعد "عكاشة" من تقديم برنامجه

الشرطة السعودية

بعد ضجة.. القبض على متحرش بمنتقبة في السعودية

الفنانة نادية لطفي

وزيرة الثقافة : نادية لطفي صنعت جزءا من التاريخ

هانى أبوريدة

"كاف" يختار "أبوريدة" أفضل رئيس اتحاد كرة

نادية لطفي

في أول تصريح.. ماذا قال نقيب الممثلين عن تشييع جثمان نادية لطفي

هدم منازل الفلسطينيين بالقدس‎

إسرائيل تبدأ تنفيذ "صفقة القرن" بهدم منازل الأغوار

رغم استقالته..

"كاف" يختار "أبوريدة" أفضل رئيس اتحاد كرة

الرياضة

هانى أبوريدة
هانى أبوريدة
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

خلفان: ترامب أفضل رئيس في التاريخ

#

مجدي عبد الغني عن "صلاح": مين القصير دا؟

#

رئيس فيفا يشيد بتنظيم مصر الرائع لحفل "كاف"

#

شاهد .. تعليق ناري من صلاح على فوز الاتحاد المصري بجائزة الأفضل

وفاة

بولا

نادية لطفي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فوز هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق بجائزة أفضل رئيس اتحاد عن قارة أفريقيا عن عام 2019.

وأضاف الموقع الرسمي أن لجنة الحكام تضم في عضويتها جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مع تواجد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عضوا في اللجنة المنظمة لبطولات الاتحاد العربي والتي يترأسها الجزائري محمد روراوة.

وتقدم أبو ريدة باستقالته من رئاسة "الجبلاية"، بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر، عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء سعودي جديد ضد مواطني 5 دول أفريقية
» إنشاء مدينة إعلامية في الرياض بالسعودية
» الصحة : المنوفية تحتل المرتبة الثانية في الاشتباه بهذا المرض
» "مصر تحمى أبناءها".. ترند يتصدر "تويتر"
» القرض بالربا جدل ثائر.. والإفتاء تحسم الأمر: له كفارة
» حكم حمل السلاح بدون ترخيص.. الإفتاء ترد
» المغرب ينجح فى القضاء على خلية داعشية قبل تنفيذها أعمالا إرهابية
» وابل رصاص يقتل سيدتين ويغلق "تكساس"
» غادة عبد الرازق تشعل مواقع التواصل برفقة حفيدتها
» هايدي موسى ضمن أجمل 100 امرأة في العالم..لهذا السبب
» دراسة حديثة: تناول الدجاج واللحوم بهذه الطريقة يؤدي إلى الوفاة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:15 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة