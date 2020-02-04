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وفاة الفنانة نادية لطفي بعد صراع مع المرض

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نادية لطفي تعود للعناية المركزة من جديد
نادية لطفي تعود للعناية المركزة من جديد
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متابعات- الدويني فولي

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وفاة

أشرف زكى

نادية لطفي

أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين منذ قليل، وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ83 عامًا حسب "الوطن". 

وتعد الفنانة نادية لطفي واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ مصر، ولدت في 3 يناير عام 1937، واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي، في الوايلي بالقاهرة، وتعتبر من أكثر الفنانات اللاتي يشتهرن بمواقفهنّ السياسية المختلفة وأهمها دورها في حرب 6 أكتوبر، وفضحها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حصار بيروت

وشهدت الحالة الصحية للفنانة الفترة الأخيرة تدهورًا ملحوظًا، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث شعرت بحالة إعياء شديدة إثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية.


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