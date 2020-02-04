كورونا يتسبب في تأجيل بطولة آسيوية

04 فبراير 2020 - 12:11 م





أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان رسمي، تأجيل بطولة آسيا للصالات 2020 بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.







وكان من المفترض إقامة البطولة في دولة تركمانستان خلال الفترة من 26 فبراير حتى 8 مارس المقبل.







وأكد الاتحاد أن القرار جاء بعد موافقة كل الجهات المعنية على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الفترة المقبلة بعد أن تهدأ الأوضاع.







ويثير فيروس كورونا مخاوف العالم أجمع خلال الوقت الحالي بعد أن انتشر في مدينة ووهان الصينية وأسفر عن العديد من الوفيات.

