قرار عاجل بشأن مباراة بيراميدز أمام الأهلى

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بيان عاجل من الأهلى بشأن مباراة القمة

قرر نادي بيراميدز عدم إذاعة مباراته أمام النادي الأهلي المقرر لها مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

ويأتي قرار النادي بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية.

ولم يحصل بيراميدز على مستحقاته المالية الخاصة ببث مباريات الموسم الماضي من الشركة، على الرغم من أن اتحاد الكرة يشترط الحصول على نسبته من حقوق البث المنصوص عليها في العقود مع بداية الموسم ليوافق على فتح باب القيد، وهو ما اضطر معه النادي لسداد تلك القيمة المالية لقيد لاعبيه دون أن يحصل على أي مقابل مادي من الشركة الراعية.


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