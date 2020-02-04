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المتظاهرون يلجأون لقطع الطرق شرق العراق لتغيير الحكومة

عرب وعالم

قطع الطرق شرق العراق
قطع الطرق شرق العراق
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متابعات- أمينة عبد العال

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السلمون

قطع المتظاهرون 3 جسور في مدينة الناصرية بجنوب شرق العراق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلي ازدحام مروري في المناطق القريبة من جسور "النصر والحضارات والزيتون" التي تم قطعها.

في سياق متصل  انتشرت عناصر مسلحة لم يتم الإعلان عن هويتها وما إذا كانت تابعة للأمن وسط كربلاء لمنع المتظاهرين من غلق الشوارع، حسبما نشرت وسائل إعلام عراقية .

جدير بالذكر أن المظاهرات زادت في الشارع العراقي بعد تكليف الرئيس العراقي برهم صالح، السبت الماضي لمحمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مع مطالبة المتظاهرين باختيار شخصية عراقية بعيدة عن الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة.

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