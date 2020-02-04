» مصرع مواطن أسفل عجلات القطار بالشرقية

سارة أشرف
لقى شخص مصرعه تحت عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان السوق التابع لمركز كفر صقر بالشرقية.
وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز كفر صقر يفيد دهس قطار لشخص بمزلقان السوق بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص تبين اصطدام أحد القطارات بشخص في العقد الرابع من العمر حال عبوره مزلقان السوق، ما نتج عنه وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر صقر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
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