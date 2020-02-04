» صورة نادرة للوزيرة درية شرف الدين في الإذاعة المدرسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للإعلامية ووزيرة الإعلام سابقًا، درية شرف الدين، وهي في إذاعة المدرسة في مسقط رأسها دمياط .

ونشر أحد الحسابات على موقع "تويتر" صورة قديمة للإعلامية درية شرف الدين وهي طالبة بإحدى مدارس دمياط، معلقًا عليها: "درية شرف الدين المذيعة التليفزيونية مقدمة برنامج نادى السينما، كانت عضوًا بجماعة الإذاعة المدرسية بمدرسة دمياط الثانوية للبنات سنة 1965".

ودرية شرف الدين، هي إعلامية بالتلفزيون المصري، شغلت منصب وزارة الإعلام في في حكومة حازم الببلاوي في عام 2013، واستمرت في منصبها كوزيرة للإعلام في حكومة المهندس إبراهيم محلب في2014.

كما شغلت الدكتورة درية شرف الدين عدة مناصب منها رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية ومنصب وكيل أول وزارة الإعلام ورئيس قطاع القنوات الفضائية وهي عضوة في الدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا في مصر، كما أن اسمها مذكور في موسوعة "المرأة عبر العصور" والتي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.