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التعليم لـ"أولياء الأمور": "اطمنوا في وراكم رجالة"

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إيمان هاني

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طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور قائلاً: "إنه لا يوجد أي شىء يستدعي الخوف والقلق من انتشار فيروس كورونا".

وأكد وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "تن"، أن مؤسسات الدولة حريصة على صحة أبنائها في الداخل والخارج، موجهًا رسالته للمصريين، قائلاً: "اطمئنوا في وراكم رجالة ودولة شغالة صبح وليل وإذا كان في خطورة على صحة الأولاد سنبتدر بحمايتهم".

وتابع: "استغرب من قدرتنا على تصديق الشائعات وتصديق ما تقوله الجهات الرسمية، ونظل نوجه التساؤلات للجهات الرسمية، أتمنى ألا نستجيب لكلام غير موثق لإثارة البلبلة والجدل بين أبناء الشعب المصري".

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