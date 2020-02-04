» شاب يقتل أمه المسنة.. والسبب صادم

04 فبراير 2020 - 09:46 ص

أقدم شاب سورى على قتل أمه المسنة خنقًا دون سبب معروف وتركها جثة هامدة في منزلها ولاذ بالفرار من محافظة طرطوس السورية.

تفاصيل الواقعة تعود بعدما عثر الأهالي على جثة المسنة، وقاموا بإبلاغ الشرطة التى أكدت أن الوفاة ليست طبيعية وأن الضحية تعرضت لعملية خنق، في ظل اختفاء ابنها ما زاد من الشكوك حوله.

وتمكنت الشرطة من استدراج الشاب بعدما نصبت كمين له، ويعترف بجريمته الشنعاء بلا تأنيب ضمير مرجعًا ذلك إلى خلافات عائلية.