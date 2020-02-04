» حيوان بري يثير ذعر هيفاء وهبي.. ويقتحم غرفة ملابسها

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو من حفل هيفاء وهبي بالمكسيك، حيث هجم حيوان بري على غرفة ملابسها ما أثار ذعر المتوجدين.

وحرصت هيفاء وهبي على توثيق هذه اللحظة، وهي تنتابها حالة من الرعب والخوف.

وكتبت على الفيديو: "بعد الحفلة، فجأة دخل علينا هيدا الشي، يلي أول مرة بشوفو، وصاروا البنات من ورا القزاز يتشاطروا عليه، ومن دقيقة كان صريخن واصل لقبرص، طبعا أنا ما بتوصى، صريخي وصل لمطار بيروت. شو هيدا؟".

واتضح من الفيديو، أن الحيوان الذى هاجم هيفاء، وهبى يسمى "راكون" وهو حيوان بري.