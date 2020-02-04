مظاهرات بسبب البائع المتجول المنتحر

04 فبراير 2020 - 09:26 ص

أثارت حادثة انتحار الشاب الأردني أنس الجمرة ضجة في الشارع الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي، خرجت على أثرها العديد من المظاهرات المنددة بالسبب وراء انتحاره.

يذكر أن الشاب انتحر بعد أن صادر موظفو البلدية بضاعته، ولم تكن هذه هي المرة الأولى حسب أقوال الشهود لـ"بي بي سي"، الذين أكدوا أن الجمرة قد فاض به الكيل مما يفعلونه معه.

وطالبت التظاهرات بأن يتم توفير مستوى معيشة جيد للمواطنين وأن يتم الرأفة بحالهم.

ويشهد منزل الشاب حالة من الغضب الشديد وقال بعض أفراد الأسرة: "يعني يعمل أيه.. نعمل أيه علشان نعيش.. بنيع مخدرات.. ارحمونا".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز نشر على صفحته الرسمية على "تويتر" تغريدة يعزي بها الشعب وأسرة الشاب ناعيا إياه ووصفه بصاحب البصمة العصامي.



