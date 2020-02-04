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ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ فيديو صامت

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ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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علا خطاب

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ياسمين عبد العزيز

فيديو صامت

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت فيديو صامت لها تستعرض فيه جمالها.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو، بشكل صامت، تستعرض جمالها، حيث اعتمدت على وضع الميك آب الهادئ، المناسب لبشرتها وملامحها الجذابة، مع إسدال شعرها على كتفها.

ولقي الفيديو، ردود فعل واسعة، من متابعيها، وعلق محمد رجب عليه، قائلا: "مبروك المسلسل".

لترد عليه ياسمين عبد العزيز قائلة: "مبروك ليك أنت يا محمد أنت المسلسل مكسر الدنيا".

وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.


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