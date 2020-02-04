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في الهند..

يقتل زوجته ويسير برأسها في الشارع

قضايا وحوادث

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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متابعات- أمينة عبد العال

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الهند

الشرطة

جريمة بشعة

شهدت شوارع  قرية بهادوربور بولاية أوتار براديش الهندية جريمة بشعة قام بها رجل ثلاثيني، حيث قام بقتل زوجته وفصل رأسها وسار بها في الشارع يغني.

ويظهر مقطع الفيديو الذي وثق ما حدث رجلا يسير وهو حاملا رأس زوجته ويغني النشيد الوطني في الطريق العام، مثيرا الرعب بين المواطنين، لتلويحه برأسها إليهم.

جدير بالذكر أن الشرطة تمكنت من القبض عليه بعد سيره بالرأس عدة أمتار، وكشفت التحقيقات المبدئية التي قامت بها الشرطة عن أن السبب وراء جريمة القتل هي المشاكل الكبيرة التي حدثت بينهما، حسبما نشرت"صدي".

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