» فرحة في ليفربول بإنجاز محمد صلاح الجديد

أحمد عادل شعبان
حالة من الفرحة سيطرت على جماهير فريق ليفربول الإنجليزي بعد انضمام نجمنا المصري محمد صلاح إلى التشكيلة المثالية للجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وتألق صلاح في مباراة "ساوثهامبتون" واستطاع إحراز هدفين مما أهله للانضمام للتشكيلة المثالية.
وجاءت التشكيلة كالتالي:
حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام)
الدفاع: تانجانجا (توتنام) - أنطونيو روديجر (تشيلسي) - ياري مينا (إيفرتون) - وان بيساكا (مانشستر يونايتد)
خط الوسط : جيريلش (أستون فيلا) - هيندرسون (ليفربول) - بيلينج (بورتموث) - محمد صلاح (ليفربول)
الهجوم: فيرمينيو (ليفربول ) - موراي (برايتون).
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