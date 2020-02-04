رسالة مهينة تلقاها "شريف إكرامي" من الأهلي فقرر الرحيل

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شريف اكرامى

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن رسالة غير مباشرة تلقاها شريف إكرامي من إدارة الأهلي.

وقال زكي: حين قيد الأهلي مصطفى شوبير في قائمة الفريق الأفريقية أدرك إكرامي أنه لم يعد له مكان وبخاصة أن أحد حراس المرمى سوف يرحل الفترة المقبلة .. الشناوي يلعب أساسيا وعلي لطفي وشوبير صغيران في السن وبالتالي توقع أنه سيتم الاستغناء عنه لكبر سنة.

واستدرك: إكرامي علم أن الأهلي يتفاوض مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز وهنا قرر الرحيل عن الفريق.

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