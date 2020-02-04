"التعليم" تحسم جدل تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، انتظام الدراسة بجميع المدارس في الموعد المقرر دون تأجيل.
وقال «حجازي» خلال مداخلة هاتفية: «أرسلنا نشرات بالإجراءات الوقائية إلى كافة المدارس»، مضيفا: «ياريت نقلل ثقافة التقبيل لدى المصريين».
وتابع: «في حال إصابة أي طالب أو مدرس بنزلات برد سيُمنح إجازة بناءً على التقرير الصحي للوحدة الصحية حتى يمثل للشفاء»، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدًا على الاهتمام بتهوية الفصول.

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