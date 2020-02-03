شاهد.. كيف تحمي نفسك وأولادك من الفيروس "القاتل"؟

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عرضت فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو يشرح كيفية حماية أنفسنا وأولادنا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح الفيديو، أنه يجب غسل الأيدي بالماء والصابون، وأنه يجب تجنب التعامل مع المصابين بالبرد والسعال؛ لأنه من الممكن أن يكون حاملًا للفيروس.
وشدد على ضرورة التأكد من نظافة الأسطح؛ لأن الفيروس يسهل انتقاله بعد ملامسة الأسطح الملونة، مضيفًا أنه يجب عدم التعامل مع أي حيوانات المزارع أو الحيوانات البرية إذا كان هناك شك في حملهم للمرض.

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